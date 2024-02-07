بعد اعتقالهم.. “الجندرما” التركية تنقل 7 باحثين عن ملاذ آمن بينهم 4 سيدات إلى الداخل التركي

محافظة الحسكة: نقلت قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، 7 من الباحثين عن ملاذ آمن من السوريين وهم: 4 سيدات و3 شبان إلى الداخل التركي وتحديداً في منطقة ماردين، لأسباب لا تزال مجهولة، بعد اجتيازهم الحدود السورية التركية في ريف الحسكة يوم أمس.

وتتراوح أعمار الذين جرى نقلهم إلى ماردين ما بين 18 – 27، كانوا قد اعتقلوا يوم أمس خلال عبورهم الحدود بحثاً عن ملاذ آمن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بأن أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وكبار السن عبروا الحدود نحو تركيا عبر طرق التهريب في ريف الدرباسية شمال الحسكة.

ودخل أكثر من 70 شخصا إلى تركيا مستغلين الأجواء الضبابية، حيث دخل البعض منهم عبر مهربين، وآخرين دخلوا من تلقاء نفسهم ووصلوا الى تركيا، بهدف الهجرة إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وفي سياق آخر، اعتقلت “الجندرمة” التركية عدداً من الباحثين عن ملاذ آمن، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.