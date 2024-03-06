بعد اغتيال ضابط على يد مجهولين.. العثور على فتى مصاباً وعليه آثار تعذيب بعد اختطافه قبل أيام في مدينة الميادين شرقي دير الزور

بعد اغتيال ضابط على يد مجهولين.. العثور على فتى مصاباً وعليه آثار تعذيب بعد اختطافه قبل أيام في مدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي على فتى “17 عاماً” مصاب بجروح خطيرة وعليه آثار تعذيب في منزل مهجور في مدينة الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، حيث كان قد اختطف قبل 3 أيام على يد مجهولين في المدينة، وجرى نقله إلى مشفى الأسد الجامعي في مدينة دير الزور لتلقي العلاج، ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل ضابط برتبة عقيد في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية، حيث استهدفوا سيارته بالرصاص بشكل مباشر قرب دوار البلعوم بالميادين بريف دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها.

ينحدر القتيل من مدينة طرطوس، يرجح أنه تمت تصفيته لوجود خلافات مع مسؤولين أمنيين لمعابر التهريب والحواجز الأمنية ضمن المدينة.