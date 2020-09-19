بعد اغتيال أحد عناصرها.. فصيل محلي ضمن شعبة المخابرات العسكرية يفتح النار باتجاه أحياء مدينة درعا البلد

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: فتح عناصر الفصائل المحلية العاملة في صفوف شعبة المخابرات العسكرية نيران أسلحتهم المتوسطة والخفيفة باتجاه حي الأربعين وطريق الأردن وسوق سويدان في درعا البلد، بعد اغتيال أحد العناصر العاملين في العاملين في المجموعة ذاتها مساء هذا اليوم.

وكان المرصد السوري رصد، مساء اليوم، اغتيال عنصر في شعبة المخابرات العسكرية من قبل مسلحين مجهولين، حيث عثر على جثته في حي الأربعين بدرعا البلد.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 673 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 449 ، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 209 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”