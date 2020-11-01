بعد اغتيال قيادي في “قسد” ومحاولة اغتيال قائد مجلس دير الزور العسكري.. “قسد” تداهم قرية بريف الحسكة لاعتقال 3 عناصر سابقين من تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: شنت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، حملة مداهمة في قرية دشيشة التابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، لاعتقال 3 عناصر سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تمكنوا من الفرار، وصادرت “قسد” سياراتهم ودراجاتهم النارية، بينما لا تزال “قسد” تلاحقهم لاتهامهم باغتيال قيادي في “قسد” أمس.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، انفجاراً في حي النشوة فيلات بمدينة الحسكة، استهدفت سيارة ضمن موكب لقائد مجلس دير الزور العسكري، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان قيادي في “قسد” لقي مصرعه، أمس، متاثراً بجراحه نتيجة تعرضه لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في سوق الغنم في بلدة مركدة بريف الحسكة.