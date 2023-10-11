بعد اكتشافه ترويجهم وتعاطيهم للمخدرات.. مقتل شاب طعناً بأداة حادة على يد شبان في الكسوة بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: لقي شاب مصرعه بعد نقله إلى المشفى في منطقة الكسوة بريف دمشق جراء طعنه عدة طعنات بأداة حادة على يد مجموعة من الشبان على خلفية اكتشاف القتيل أمر تعاطيهم وترويجهم للمخدرات في المنطقة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفاعل ليعترف بارتكاب الجريمة مع شابين آخرين، أثناء خروج القتيل من إحدى المناسبات ليقوموا بطعنه والهروب باتجاه جهة مجهولة قبل إلقاء القبض عليهم.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 167 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 187 شخص، هم: 42 سيدة، و 125 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 28 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 22 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 21 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و17 رجل.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين