بعد اكتشاف المقبرة 27 في الرقة.. فريق الإستجابة الأولية ينتشل جثث بينها نساء قتلن خلال سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن فريق الإستجابة الأولية في الرقة بدأ اليوم بانتشال الجثث من المقبرة رقم 27 في منطقة الفروسية غرب المحافظة، بعد اكتشافها قبل أيام بمساعدة الأهالي.

ووفقا للفريق فإن المقبرة الأخيرة تحتوي على أكثر من 20 جثة، حيث تمكن الفريق من انتشال عدد من الجثث تعود لنساء أعمارهن ما بين 20 و30 سنة، قتلن بإعدامات ميدانية فترة وجود تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولا يزال فريق الاستجابة الأولية يعمل في المقبرة رقم 26 في قرية الحتاش شمال الرقة، حيث تم انتشال 17 جثة حتى الآن.

وكان فريق الاستجابة الأولية في مناطق نفوذ “قسد” أخذ عينات مايزيد عن 1200 جثة، في 8 تموز الفائت، دفنت في مقبرة خاصة أنشأها الفريق من أجل التوثيق في 25 مقبرة جماعية في كل من ملعب الرشيد والحديقة البيضا وحديقة الأطفال وحديقة البجعة والبانوراما والمكب وجبل الشامية وحي رميلة ومقابر متفرقة في حارات البدو وشارع سيف الدولة في محافظة الرقة.