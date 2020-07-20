بعد اكتشاف حالة جديدة في إدلب.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 19

أفادت مصادر طبية باكتشاف إصابة جديد في ريف إدلب بفيروس “كورونا”، وبذلك يرتفع عدد المصابين في محافظة إدلب وحدها إلى 15.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 19 من بينهم 6 من الكوادر الطبية بينهم 4 أطباء وهم: 15 في إدلب وريفها، و4 مصابين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت تعميما للحد من انتشار فيروس “كورونا” في مناطق نفوذها.

ويتضمن التعميم منع التجمعات وتخفيف الازدحام، وإغلاق المسابح واقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية.

وإغلاق الملاهي والحدائق العامة والخاصة، وإيقاف جميع النشاطات في الصالات والملاعب الرياضية.

يذكر أن إدارة معبري “الغزاوية” و”دير بلوط”، كانت قد أغلقت أبوابهما أمام المواطنين ومنعتهم من التنقل بين منطقتي إدلب وعفرين، باستثناء العسكريين حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس “كورونا”.