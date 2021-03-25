بعد الأحداث التي أسفرت عن مقتل 21 من قوات النظام والفرقة الرابعة.. الأخيرة تستقدم تعزيزات عسكرية إلى غربي درعا وتقطع الطريق بين المزيريب واليادودة

بعد الأحداث التي أسفرت عن مقتل 21 من قوات النظام والفرقة الرابعة.. الأخيرة تستقدم تعزيزات عسكرية إلى غربي درعا وتقطع الطريق بين المزيريب واليادودة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف درعا الغربي، بأن قوات الفرقة الرابعة استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة، حيث وصلت خلال الساعات الفائتة آليات عسكرية وجنود إلى منطقة الجامعات ومؤسسة الري الواقعتين بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا والتي شهدت منتصف الشهر الجاري أحداث دموية، وعمدت الفرقة الرابعة إلى رفع سواتر ترابية وقطع الطريق الواصل بين البلدتين، وكان المرصد السوري نشر في 17 الشهر الجاري، أن عناصر من “قوات الغيث” إحدى أهم تشكيلات الفرقة الرابعة، على تفجير منزل القيادي السابق في الفصائل المعارضة بدرعا “أبو طارق الصبيحي” المسؤول عن الكمين الذي أودى بحياة 21 عنصرًا من قوات النظام والفرقة الرابعة في 16 الشهر.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي فر مع عائلته من منزله الكائن في بلدة المزيريب على طريق اليادودة بريف درعا الغربي، إلى مكان مجهول.

وأشار المرصد السوري في 16 الشهر الجاري، إلى مقتل 21 عنصراً من قوات الفرقة الرابعة ومخابرات النظام في كمين لمسلحين يتبعون للقيادي السابق في صفوف الفصائل “أبو طارق الصبيحي” في محيط بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، حيث جرى استهداف آليات عسكرية وجرت اشتباكات عقبها بين الجانبين، وسط تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت لقوات النظام إلى تلك المنطقة، ويذكر أن المزيريب بريف درعا لا يتواجد فيها أي عنصر من قوات النظام وهي خاضعة لسيطرة المقاتلين السابقين لدى الفصائل بشكل كامل، كما يذكر أيضاً أن المنطقة شهدت قبل أسابيع حوادث دامية مشابهة وانتهت باتفاق برعاية روسية في 26 يناير الفائت.