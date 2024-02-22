بعد الإفراج عن مختطف مقابل 400 مليون ليرة سورية.. عصابة شجاع العلي تختطف 6 مواطنين في ريف حمص وتطالب بفدية كبيرة

بعد الإفراج عن مختطف مقابل 400 مليون ليرة سورية.. عصابة شجاع العلي تختطف 6 مواطنين في ريف حمص وتطالب بفدية كبيرة

اختطف أفراد عصابة المدعو شجاع العلي، 6 مواطنين من أهالي مدينة الرستن بريف حمص عند تحويلة طريق حمص -طرطوس، وهم في طريق عودتهم من لبنان إلى الرستن.

وطلب الخاطفون فدية مالية 30 ألف دولار أي مايعادل أكثر من 400 مليون ليرة سورية مقابل إطلاق سراحهم.

وجاء ذلك، بعد أيام من الإفراج عن شاب من حي دمر الدمشقي مقابل فدية مالية 400 مليون ليرة سورية.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن عصابة “شجاع العلي” المقرب من “حزب الله” اللبناني، أفرجت عن شاب من حي دمر الدمشقي جرى اختطافه قبل أيام في حمص، مقابل فدية مالية مقدارها 400 مليون ليرة سورية أي مايعادل راتب الشهري لـ 1000 ضابط عامل في صفوف قوات النظام.

وتواصل عصابات مسلحة تابعة للمدعو “شجاع العلي” المقرب من حزب الله اللبناني، في عمليات خطف السوريين، مستغلا نفوذه الممتد من حمص صولا إلى الشريط الحدود اللبنانية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، بينما ويقابل ذلك، استياء شعبي واسع جراء تلك الممارسات التي تستهتر أرواح المدنيين الراغبين في اجتياز الحدود السورية اللبنانية بحثاً عن حياة أفضل.