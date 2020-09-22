بعد الإفراج عن 3 عناصر من قوات “الكوماندوس” التابع للقوات الكردية.. أهالي الشهباء ينسحبون من حاجز عسكري لقوات النظام استولوا عليه 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلقت قوات النظام سراح 3 عناصر من قوات “الكوماندوس” من القوات الكردية، بعد اعتقالهم أمس، دون معرفة الأسباب، بينما لا تزال تحتفظ بعنصر واحد حتى الآن، وسط وعود من قبل “العلاقات العسكرية” لإطلاق سراحه يوم غد الأربعاء.

وفي سياق ذلك، انسحب الأهالي من الحاجز العسكري بعد أن طردوا عناصر قوات النظام منه اليوم.

وكان المرصد السوري رصد، اليوم، هجوم أهالي منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، اليوم، على حاجز لقوات النظام بالحجارة واستولوا عليه، بعد فرار عناصر الحاجز منه، وذلك رداً من الأهالي على اعتقال عناصر من قوات “الكوماندوس” التابعة للقوات الكردية المنتشرة في ريف حلب، حيث اعتقل عناصر قوات النظام، أمس، عدداً منهم على الحاجز الأحداث، وتزامن ذلك مع استنفار للقوات العسكرية بالمنطقة وتدخل العلاقات التابعة لـ”قسد” لحل الخلاف وإطلاق سراحهم.