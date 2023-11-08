بعد الاستهدافات التركية للبنية التحتية وتوقف عشرات العمال عن العمل.. زيادة هجرة الفئة الشابة من مناطق شمال شرق سوريا باتجاه الدول الأوروبية

بعد الاستهدافات التركية للبنية التحتية وتوقف عشرات العمال عن العمل.. زيادة هجرة الفئة الشابة من مناطق شمال شرق سوريا باتجاه الدول الأوروبية

في ظل استمرار الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، يعيش الأهالي مخاوف جدية حول مصير المنطقة مستقبلاً، حال الأمر إلى انعدام أمن واستقرار في المنطقة، وهذه المخاوف أثر بشكل واضح على الواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي في المنطقة.

حيث تراجع عمليات الشراء والبيع في الأسواق، وتوقف عمليات البناء وشراء العقارات مقارنة مع السابق، بتزامن مع فقدان الليرة السورية قيمتها أمام ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، أدى إلى توقف العشرات من العمال عن العمل، لتدني نسبة الأجور.

ولقلة توفر فرص العمل، وفقدان مقومات الحياة، حال الأمر إلى زيادة هجرة الفئة الشابة من المنطقة باتجاه إلى الدول الأوربية بحثاً عن ملاذ آمن، عبر طرق التهريب بالرغم من وجود المخاطر.

يقول (م.خ) يعمل في مجال نجار باطون في حديثه لنشطاء المرصد السوري:” الوضع الاقتصادي في المنطقة بات لا يطاق، ولا سيما بعد الهجوم التركي الأخير، واستهداف البينة التحتية، ما أدى إلى خروج عشرات المحطات عن الخدمة، وبالتالي توقف عشرات العاملين عن العمل، أي بات عشرات العائلات بدون عائد مالي.

وهذا ما ولد حالة استياء بين الأوساط الشعبية، لعدم تحرك أي جهة دولية حيال هذه الانتهاكات التي تعتبر جريمة الحرب.

أما العامل (س.م) ينحدر من مدينة الحسكة يقول في حديثه للمرصد السوري:” وضعنا المعيشي صعب جداً، كون ليس لدي عمل ثابت، كما أن الأجور متدنية جداً مقارنة مع الأسعار مرتفعة، فعائلتي مكونة من 5 أفراد، بات تأمين لقمة عيشهم أمر صعب، بينما الواقع يتجه نحو مجهول.

ومن جانبه (ح.ع) وهو صاحب محل أزياء في مدينة القامشلي، بأن حركة الشراء تراجع بشكل ملحوظ بعد الهجمات التركية الأخيرة، بالرغم من أنها تضم نازحين من عفرين وسري كانية ودير الزور وإدلب وغيرها من المناطق، إلا أن التهديدات المستمر، أثر على الواقع الاقتصادي في المنطقة بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى هجرة عدد من العائلات إلى الخارج.