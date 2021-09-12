بعد الاستهداف الجوي قبل ساعات.. القوات التركية تقصف برياً مناطق في ريف مدينة منبج

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مساء اليوم الأحد، مناطق في قرى الجاموسية وأم عدسة والدندلية والصيادة ومحيط الفارات الواقعة بريف مدينة منبج، ضمن مناطق نفوذ الفصائل العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية، قصفت موقعًا في قرية الحمام الخاضعة لنفوذ مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” شمال شرقي مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري قد رصد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، بين قوات مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور الياشلي وتل علي والجطل بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.