بعد الاشتباه بتحركات قرب مواقعها.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق التماس مع “قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في باب الخير وداودية وأم عشبة بريف الحسكة، خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية قرب مزرعة بوبي بالمنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري في المنطقة، فإن القصف جاء بعد الاشتباه بتحركات على محاور التماس.

تجدر الإشارة إلى هناك بعض حالات التهريب تحدث في تلك المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 8 أيار، قصفًا صاروخيًا متبادلًا، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في منطقة القاسمية من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في منطقة تل جمعة من طرف آخر، ووفقا لنشطاء المرصد السوري فإن القصف مكثف وعنيف بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 25 نيسان الفائت، إلى استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل الفصائل الموالية لأنقرة على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، حيث استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية كل من الكوزلية والأربعين والعبوش ودردارة وتل طويل وأم الكيف وأم الخير وتل اللبن الواقعة جميعها شمال وغرب تل تمر، وشهدت المنطقة أيضاً إطلاق القاعدة التركية قنابل ضوئية وسط تحليق لطيران مسير في الأجواء، يأتي ذلك رداً على عملية التسلل التي نفذتها قسد على مواقع الفصائل في القاسمية والمحمودية بريف تل تمر.