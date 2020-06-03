بعد الاشتباه به.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل شابا نازحا وتعذبه

اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا نازحا من مدينة القورية في محافظة دير الزور، أثناء الاشتباه به بتصوير مناطق عسكرية عندما كان يشعل مصباح هاتفه بالقرب من موقع عسكري للفصائل الموالية لتركيا في مدينة جرابلس شمال حلب.

وكان عناصر الفصائل اعتدوا على الشاب بالضرب الوحشي إثر التهمة التي وجهت إليه، بينما أفرج عناصر الفصائل عن الشاب في وقت لاحق بعد أن تأكدوا أنه لا يحمل صورا لتلك المناطق، وتدخل وجهاء من المنطقة الشرقية للأفراج عنه.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، استنفارا أمنيا وتعزيزات عسكرية لفصيل أحرار السفيرة الموالي لتركيا، لاقتحام مقرات الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرق حلب، وتحرير امرأة من مدينة سفيرة اعتقلتها الشرطة العسكرية بتهمة الإنتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.