بعد الاشتباه بوجود دراجة مفخخة.. قوات النظام تستنفر قواتها وتطلق النار في الهواء وتغلق طريق درعا – اليادودة 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من قوات النظام استنفرت قرب محطة وقود وأطلقت النار في الهواء لتفريق جموع الأهالي، بعد الاشتباه بوجود دراجة نارية مفخخة على طريق اليادودة – درعا بالريف الغربي لمحافظة درعا، كما أغلقت الطريق لعدة ساعات، قبل أن تفتتحه.

وأشار المرصد السوري، قبل قليل، إلى أن ضابط برتبة مقدم قُتل و4 من عناصره من قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام، اليوم، جراء استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية وسط بلدة تسيل غربي درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 823 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 540، وهم: 151 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 243 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.