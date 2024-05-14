بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإتلاف أوراقهم الرسمية.. قوات الجيش اللبناني ترحل أكثر من 100 لاجئ سوري قسراً إلى الداخل السوري

تتواصل الانتهاكات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان على يد قوات الجيش اللبناني وبعض “العنصريين”، حيث تستمر حالات الترحيل القسري بحق الكثير من السوريين وإرسالهم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام دون الاكتراث بمصيرهم حيث يتخوف الكثير من تعرضهم للاعتقال والتعذيب على يد قوات النظام وأجهزته الأمنية لكون الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من المعارضين للنظام وقد فضلوا الهروب إلى لبنان باحثين عن ملاذ آمن.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يومين مخيماً يأوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، والاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن تجري عملية تقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري.

ووفقاً للمصادر فقد وصل المرحلون قسراً ليلاً إلى الداخل السوري وبعد وصولهم تم تهريب البعض منهم مرة أخرى الأراضي اللبنانية وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عاماً بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.

وكانت قد وصلت العديد من نداءات الاستغاثة للمرصد السوري لحقوق الإنسان من قبل لاجئين سوريين في لبنان، يناشدون فيها بتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم خوفاً من وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لكون الكثير منهم من المعارضين للنظام ومصيرهم المحتم هو إما الاعتقال والتعذيب أو الموت في حال عودتهم.