بعد الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات بارزة.. إلى أي حد وصل الخرق الإسرائيلي في سورية

بعد الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات بارزة.. إلى أي حد وصل الخرق الإسرائيلي في سورية

اتبعت أجهزة النظام السوري الأمنية و”حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، نهج الاعتقالات والتحقيق بحق ضباط في مناصب مرموقة، إثر التخبط بعد حادثة الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية بدمشق واغتيال قيادات محور المقاومة في نيسان الماضي.

ويتكتم النظام عن مصير 23 ضابطا برتب مختلفة من بينهم شقيق مستشارة بشار الأسد لونا الشبل المقرب من النظام، ومعلومات عن آخرين جرى اعتقالهم بأمر من “حزب الله” اللبناني، بالتزامن مع حادثة اغتيال الشبل ووفاتها في 6 تموز بعد أيام من “حادث سير مدبر” في ريف دمشق.

ووفقا للمصادر فقد جرى اعتقال الضباط من محافظات اللاذقية ودمشق وحمص، للتحقيق معهم في قضايا العمالة وتسريب معلومات لجهات معادية “إسرائيل”، بعد الهجمات الإسرائيلية الدقيقة التي شنتها ضد شخصيات قيادية في محور المقاومة. والتصعيد في لبنان وفلسطين.

واغتيلت الشبل، إثر اتهامها بتسريب معلومات عن الاجتماعات التي يجريها مسؤولين في النظام السوري، ولم يكشف النظام أي تفاصيل عن حيثيات الحادثة بالرغم من أن “الشبل” تعتبر من الشخصيات الاعتبارية وتتقلد منصباً مهماً ما يحتم على النظام الخروج بتصريحات رسمية توضح جميع التفاصيل.