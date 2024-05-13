بعد الانتهاء من دورة اللغة الفارسية.. المركز الثقافي الإيراني بدير الزور يكرم الأطفال

محافظة دير الزور: وزع المركز الثقافي الإيراني، مبالغ مالية من “باب التكريم والتحفيز” بحضور “الحاج عسكر والحاج موسى”، على أكثر من 20 طفل وطفلة بعد الانتهاء من دورة تعلم “اللغة الفارسية” التي روّج لها المركز الثقافي قبل أشهر، وبحضور أهالي الطلاب.

ووصل المبلغ المالي لـ 400 ألف ليرة سورية، بالإضافة لهدايا ومساعدات غذائية للأهالي، وقام “الحاج عسكر” بتشجيع الأطفال على إكمال تعليمهم داخل المركز الثقافي وتعهد بتقديم كافة أنواع الدعم لهم ولأهاليهم، حيث أن أغلب الأطفال هم يتامى ومن العائلات الفقيرة، وهذا ما تسعى لاستغلاله الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الضربات الأمريكية، لم تثن الميليشيات الإيرانية عن متابعة مشروعها في شرق سوريا، التي تعتبرها منطقة حيوية لها، والطريق البري الذي يصل إيران بـ”حزب الله” عبر العراق وسوريا.

وأشار المرصد السوري في 24 نيسان الفائت إلى أن الميليشيات الإيرانية تواصل مشروعها باستقطاب الأهالي والأطفال على وجه الخصوص في مناطق نفوذها بدير الزور، عبر الدورات التعليمية والمهنية التي يقيمها المركز الثقافي الإيراني لاستقطاب أبناء المدينة ودفع الشبان للانضمام إلى صفوف الميليشيات الإيرانية وإنجاح المشروع الإيراني.

وأعلن المركز الثقافي الإيراني في دير الزور عن استئناف أنشطته بعد توقف دام لفترة بسبب الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في المنطقة، وهو ما نفته مصادر المرصد السوري في المنطقة وفق الرصد المستمر لأنشطة المركز الثقافي الإيراني.