بعد الانتهاء من نوى.. قوات النظام برفقة الشرطة الروسية تدخل مدينة جاسم شمالي درعا وتبدأ بـ “تسوية” أوضاع المطلوبين

دخلت قوات النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية صباح اليوم الأحد إلى مدينة جاسم في القطاع الشمالي من محافظة درعا، في إطار تطبيق عمليات “التسوية” في محافظة درعا، وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات النظام والشرطة الروسية بدأوا بتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين للأجهزة الأمنية من المدنيين والمسلحين المحليين، على أن يتم تسليم أكثر من 100 قطعة سلاح فردية في إطار الاتفاق المبرم برعاية الروس بين اللجنة الأمنية ووجهاء المدينة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى تسليم عشرات القطع من السلاح الفردي، وتسوية أوضاع نحو 600 مواطن في مدينة نوى.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا يوم أمس استكمال قوات النظام عمليات التسوية في مدينة نوى لليوم الثالث على التوالي، للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام والمطلوبين من المسلحين المحليين، وذلك في إطار الاتفاق المبرم برعاية الروس بين اللجنة الأمنية ووجهاء المدينة، كما يتزامن ذلك مع تسليم السلام وإجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل برفقة الشرطة العسكرية الروسية، والجدير ذكره أن اللجنة الأمنية أعطت قوائم يوم أمس تضم أسماء لـ 238 شخص مطلوبين في مدينة نوى بغية إجراء تسوية لهم، واللافت بالأمر أن عدداً من المطلوبين بالأسماء، قد توفوا سابقاً ومنهم من غادر سورية قبل فترة.