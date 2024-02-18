بعد التحذير والتهديد.. خاطفون يفرجون عن طفل بريف درعا

محافظة درعا: أفرج خاطفون عن طفل جرى اختطافه قبل أسبوع بمنطقة اللجاة شرقي درعا، بعد التحذير الذي وجهه أهالي ووجهاء المنطقة، حيث أمهلوا الخاطفين 24 ساعة للإفراج عنه.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مجموعة من أهالي الطفل الذي اختطف في الحادي عشر من الشهر الجاري، احتجزوا 14 شابا من أبناء عشائر منطقة اللجاة ردا على اختطاف الطفل بعد إطلاق تحذيرات للإفراج عنه، وهددوا بالتصعيد واعتقال أي شخص من منطقة اللجاة.

كما منح وجهاء من عشيرة “المفعلاني” في بلدة ناحتة شرقي درعا مهلة زمنية قدرها 24 ساعة للعصابة الخاطفة لإخلاء سبيله، وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيقدم “اللواء الثامن” ومجموعات محلية من أهل المنطقة بتحريره بالقوة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.