بعد التصعيد الجوي التركي الكبير.. “التحالف الدولي” يسقط مسيرة تركية اقتربت من أجواء قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

بعد التصعيد الجوي التركي الكبير.. “التحالف الدولي” يسقط مسيرة تركية اقتربت من أجواء قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

استهدف “التحالف الدولي” طائرة مسيرة بيرقدار تركية، بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة، صباح اليوم، وسقط حطام الطائرة قرب قرية عب الناقة قرب تل تمر.

ووثق المرصد السوري مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، باستهداف جوي نفذته طائرة مسيرة التركية على موقع عسكري في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

ويرتفع بذلك عدد الاستهدافات الجوية، خلال اليوم إلى 9 مرات، بطائرات مسيرة وحربية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن مسيرة تركية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الجوادية “جل آغا” بريف القامشلي شمالي الحسكة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن ذلك، مع استهداف مسيرة تركية لموقع أخر في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

كما تعرضت قرية طويلة بريف تل تمر شمال عربي الحسكة لقصف، قبل قليل، من قبل سلاح الجو التركي، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد التهديدات التركية الأخيرة باستهداف البنى التحتية والمنشآت العسكرية في مناطق شمال وشرق سورية، في تصريح رسمي لوزير الخارجية التركية حقان فيدان بتاريخ 4 تشرين الأول الجاري.