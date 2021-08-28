بعد التصعيد الذي شهدته منطقة تل تمر بريف الحسكة.. القوات الأمريكية تسير دورية في المنطقة تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية

بعد التصعيد الذي شهدته منطقة تل تمر بريف الحسكة.. القوات الأمريكية تسير دورية في المنطقة تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق لمروحيات أمريكية في أجواء مدينة تل تمر وأطرافها، بالتزامن مع تسيير القوات الأمريكية لدورية مؤلفة من 4 مدرعات في المنطقة.

يأتي ذلك بعد التصعيد الأخير الذي شهدته منطقة تل تمر خلال الأيام المنصرمة، حيث نشر المرصد السوري لحقوق في 26 آب أغسطس، أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت سيارة نوع “فان” تقل صحافيين من قنوات إعلامية كردية، على طريق تل تمر في ريف الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

ووفقًا للمصادر فإن مجموعة من العاملين في المجال الإعلامي لقناة ستيرك تيفي

كانوا في طريقهم إلى مناطق الاشتباكات، قبل أن تستهدفهم الطائرة المسيرة ويعودون أدراجهم إلى منطقة آمنة.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد التركي باستخدام الطائرات المسيرة التي تستهدف مدنيين وعسكريين وعاملين في المجال الصحفي، ففي 25 آب، قصفت طائرة مسيرة تركية موقعًا في قرية بيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وفي 23 آب، استهدفت طائرة مسيرة تركية بصاروخ على الأقل، سيارة في قرية هيتو أمام دار الجرحى، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وفي 21 آب، استهدفت مسيرة تركية سيارة في مزرعة صوفيان جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

واستهدفت طائرة مسيرة تركية، في 19 آب، سيارة تقل قتل قيادي في الوحدات الكردية من جنسية إيرانية بالقرب من تقاطع علي فرو على طريق قامشلي – عامودا في ريف القامشلي الغربي، ما أدى إلى مقتل القيادي متأثرًا بجراحه.

كما استهدفت طائرة تركية مقرًا للعلاقات في مجلس تل تمر العسكري، ما أدى إلى مقتل 9 بينهم قياديين، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص.