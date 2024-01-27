بعد التعرض له من قبل مسلحين مجهولين قبل يومين.. شاب يفارق حياته متأثراً بإصابته بريف درعا الشمالي

بعد التعرض له من قبل مسلحين مجهولين قبل يومين.. شاب يفارق حياته متأثراً بإصابته بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: فارق شاب حياته متأثراً بإصابته التي أصيب بها قبل يومين جراء التعرض له من قبل مسلحين مجهولين برفقة شخص آخر وتعرضه للضرب عدة مرات على الرأس، في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 27 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 28 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و20 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال.

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان.

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل وسيدة