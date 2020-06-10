بعد التهديد والوعيد.. مسيرة موالية للنظام السوري في مدينة “السويداء” جنوب سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج مسيرة موالية للنظام السوري في مدينة السويداء، وتضم المسيرة التي خرجت في ساحة المحافظة، موظفين طلاب وأعضاء في حزب البعث، رفعوا شعارات موالية لرأس النظام السوري، يأتي ذلك بعد تهديدات طالت موظفي محافظة السويداء بملاحقة ومعاقبة أي أحد يرفض الخروج بمسيرة موالية للنظام، والتي دعت إليها مسؤولة “اتحاد الطلبة السوريين” في محافظة السويداء جنوبي سوريا يوم أمس

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن النظام السوري وأتباعه البعثيين يحضرون لحشد المواطنين من الطلاب والموظفين في السويداء يوم غد تأييدا للنظام السوري، وردا على المظاهرات المتتالية التي خرجت ضده، ويتبع النظام السوري هذه الأساليب كنوع من التهديد غير المباشر للمتظاهرين، تزامنا مع إعطاء صلاحيات أكبر لقواته العسكرية والأمنية والحزبية، كما يتخوف الأهالي من حدوث صدام مباشر مع المعارضين للنظام.

وشهدت مدينة السويداء خلال الأيام الثلاثة الفائتة مظاهرات مناوئة للرئيس السوري “بشار الأسد” مطالبين برحيله، بالإضافة لمطالبهم بإسقاط النظام، وخروج روسيا وإيران من سورية في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإقتصادية التي يعيشها المواطن السوري، نتيجة تأثره بانفخاض قيمة الليرة السورية، الناجمة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى قانون “قيصر”، الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.