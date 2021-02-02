بعد السويداء.. 13 قرية وبلدة في محافظة درعا ترفع شعارات مناهضة لرأس النظام السوري وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، رفع شعارات مناهضة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” في 13 قرية وبلدة في محافظة درعا، تطالب بالإفراج عن المعتقلين، حيث رُفعت العبارات في كل من داعل والحراك وبصرى الشام وناحته والكرك الشرقي والجيزه وكفر ناسج ونوى واللجاه وايب وانخل ومليحة العطش وسحم الجولان والمتاعية، تؤكد العبارات على التمسك بثوابت الثورة السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 31 يناير/كانون الثاني، عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم للانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى عبارات ترفض تواجد الميليشيات الإيرانية في سورية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن نشطاء المدينة يهدفون إلى توسع رقعة الكتابة لتصل إلى معظم أحياء المدينة، تعبيرًا عن رفضهم للواقع المتردي الذي سببه بقاء رأس النظام السوري، ودعمه للفساد والفقر والحال الذي آلت إليه البلاد.