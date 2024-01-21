بعد الصفعات الإسرائيلية.. الميليشيات الإيرانية تهتف “الموت لأمريكا الموت لإسرائيل” في عرض عسكري بدير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية في مدينة ديرالزور سيرت رتلا استعراضيا بدءا من دوار الدلة بداية شارع بورسعيد وتجول في الشوارع الرئيسية لمدينة دير الزور وسط هتافات “الموت لأمريكا الموت لإسرائيل”.

يتألف الرتل من سيارات عسكرية ورباعية الدفع بعدد يقارب الـ 50 سيارة محملة بعناصر “حزب الله” وميليشيا فاطميون و أبو الفضل العباس وغيرها من الميليشيات، حاملين رايات طائفية مع عناصر بعتادهم العسكري وحاملين صواريخ مضادة للطيران تُحمل على الكتف وصواريخ مضادة للدروع.

وتأتي تلك الاستعراضات بعد الصفعات التي تلقتها تلك الميليشيات من قبل إسرائيل، في الاستهداف الأخير لمبنى بحي المزة فيلات بدمشق الذي أسفر عن مقتل 13 شخص بينهم 5 إيرانيين.