بعد الضربات الأميركية الأخيرة.. استياء شعبي متصاعد بين أهالي الميادين بسبب انتشار المظاهر العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في المناطق المأهولة بالسكان

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوجود حالة استياء شديدة من قبل السكان المحليين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، نتيجة انتشار الميليشيات الإيرانية بآليات عسكرية في أحياء التمو والوهيبي والمزارع بالمدينة، حيث يتخوف الأهالي من استهداف الطيران التابع لأميركيا لهذه الميليشيات مما يشكل خطراً على حياة المدنيين، لاسيما بعد نقل الميليشيات الإيرانية لأسلحة وذخائر من البادية السورية إلى المدينة، ولاسيما بعد القصف الأخير للأميركان على المنطقة.

وقال (م.ع) للمرصد السوري لحقوق الإنسان: جميع الأهالي قلقين من الأوضاع الحالية في المدينة، بسبب تواجد الميليشيات الإيرانية في الأحياء السكنية مما يعرض حياة المدنيين للخطر المحتمل، خاصةً في ظل استمرار قصف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي و انتشار خلايا تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة قسد.

ويعيش الأهالي في حالة من التوتر المستمر نتيجة للتهديدات المحتملة التي تتعرض لها المدينة، وتحديداً الأحياء السكنية المستهدفة، والانتشار المكثف للحواجز الطيارة داخل الأحياء السكنية التي تتمركز فيها وتضيقها على الأهالي.

وشهدت الأيام الماضية تصعيداً بين الميليشيات الإيرانية وقوات “التحالف الدولي”، حيث جرى استهداف القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي” 10 مرات خلال أقل من 10 أيام من قبل الميليشيات الإيرانية.