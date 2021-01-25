بعد العثور على جثة مفصولة الرأس.. قوات النظام تعتقل أكثر من 20 عنصرًا في ريف حماة الشرقي

اعتقلت قوات النظام أكثر من 20 شخصًا بينهم عناصر من “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام، وذلك بعد العثور على جثة عنصر يتبع لقوات الفرقة الرابعة، مقتولًا ومقطوع الرأس، عند مفرق بلدة النشمي شرقي حماة.

وتشهد مناطق ريفي حماة الشمالي إدلب الجنوبي والشرقي التي باتت تحت سيطرة قوات النظام وميليشيات متعددة “روسية وإيرانية” انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الاختطاف والسرقة واستغلال الأطفال والنساء في ظل الفقر وسوء الأوضاع الأمنية والخدمية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في ديسمبر/كانون الأول الفائت، عثور الأهالي على جثة طفلة من أهالي مدينة مورك بريف حماة تبلغ من العمر 16 عاماً مقتولة وملقاة في منزل مهجور بمدينة حلفايا التي تسيطر عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

والجدير بالذكر أن الطفلة فقدت قبل أيام، فيما أكدت مصادر طبية، بأنها قتلت قبل يومين.

كما اختطف مجهولون، امرأة من منزلها بمدينة خان شيخون الخاضعة لنفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف إدلب الجنوبي، قبل أيام، وسرقوا مصاغها وما بِحوذتها من ممتلكات شخصية، فيما أفرج الخاطفون عنها بعد ساعات من اختطافها وهي بحالة صحية سيئة وفق ما أفادت به مصادر أهلية في المنطقة.