بعد العثور على جثة مواطنة مقتولة شمالي إدلب.. العثور على جثة مواطن مقتول ضمن نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” شرقي حلب

بعد العثور على جثة مواطنة مقتولة شمالي إدلب.. العثور على جثة مواطن مقتول ضمن نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” شرقي حلب

في ظل الانفلات الأمني المتواصل في عموم الأراضي السورية، على اختلاف القوى المسيطرة عليها، عُثر على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا في قرية السكرية، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة الباب شرقي حلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار اليوم إلى عثور فرق الإنقاذ عثرت على جثة تعود لمواطنة في العقد الثالث من العمر، جرى قتلها ورميها في أرض زراعية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في ريف إدلب الشمالي ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من معرفة هويتها حتى اللحظة.