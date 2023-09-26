بعد العثور على صور لأشخاص ينتمون لمجلس دير الزور العسكري في جوالاتهم.. قسد تعـ ـتـ ـقل 4 مدنيين بينهم سيدتين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم عناصر قوات سوريا الديمقراطية اليوم على اعتقال سيدتين على أحد الحواجز العسكرية على دوار المدينة الصناعية أثناء عودتهن من مشفى بلدة الكسرة، كما جرى اعتقال شخصين آخرين من سكان بلدة العزبة، وذلك بعد تفتيش جوالاتهم والعثور على صور لأشخاص ينتمون لمجلس دير الزور العسكري، ويشار بأن النساء مهجرات من بلدة خشام ويقطن في بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي.

وفي 24 أيلول الجاري، نفذت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة مداهمات واعتقالات في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، واعتقلت عددا من الأشخاص بتهمة المشاركة بأعمال تخريبية، إبان الأحداث بين مسلحين محليين وقسد .

كما شنت حملة اعتقالات أخرى بالحريجية بريف ديرالزور الشمالي، لليوم الثاني على الحريجة.