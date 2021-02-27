بعد الغارات الروسية على كبانة يوم أمس.. طيران استطلاع روسي يحلق في أجواء جبل الزاوية تزامناً مع قصف بري تنفذه قوات النظام

بعد الغارات الروسية على كبانة يوم أمس.. طيران استطلاع روسي يحلق في أجواء جبل الزاوية تزامناً مع قصف بري تنفذه قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة على محاور التماس بسهل الغاب وجبل الزاوية، بين الفصائل من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، على صعيد متصل حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لفارات على محور كبانة بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في سد الشغر والسكرية بريف إدلب الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.