بعد القرداحة..رئيس النظام السوري يجري جولة تفقدية على أضرار الحرائق في مشتى الحلو بريف طرطوس

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، أجرى جولة تفقدية على المواقع التي تعرضت لحرائق في مشتى الحلو بمنطقة صافيتا ضمن ريف محافظة طرطوس، وذلك بعد يوم من زيارته كل من بلوران وبسوت في ريف القرداحة ضمن محافظة اللاذقية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، قام بجولة على بعض المناطق التي تعرضت لحرائق في الساحل السوري، حيث قام بزيارة كل من بلوران وبسوت في ريف القرداحة ضمن محافظة اللاذقية، يذكر أن القرادحة تعد مسقط رأس رئيس النظام السوري وشهدت حرائق امتدت على مساحات شاسعة وخلفت أضرار جسيمة وكان المرصد السوري أشار يوم أمس بتقرير مفصل عن الحرائق التي اجتاحت مناطق النظام السوري منذ نحو أسبوع.