بعد القصف الجوي الروسي على إدلب.. القوات التركية تستقدم 7 أرتال تضم 450 آلية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دخول المزيد من الأرتال التركية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث بلغ تعداد الأرتال الذي دخلت المنطقة خلال 24 ساعة أكثر من 7 أرتال، ضمت ما لا يقل عن 450 آلية عسكرية بينها عدد كبير من المدرعات والمجنزرات بالإضافة لآليات تحمل معدات لوجستية وعسكرية، انتشرت ضمن المواقع التركية في منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9160 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12500 ألف جندي تركي.