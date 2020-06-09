بعد القصف الجوي الروسي على منطقة “بوتين-أردوغان”.. الفصائل تقصف مواقع قوات النظام جنوب إدلب

قصفت الفصائل براجمات الصواريخ مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، استمرار القصف الجوي المكثف على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية نحو 15 غارة منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى فجر اليوم، مستهدفة مناطق في كل من كنصفرة وبليون والبارة والموزرة والفطيرة وكفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد مدني في بليون وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.