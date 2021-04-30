بعد القصف الجوي الروسي مساء أمس.. قوات النظام تجدد استهدافها لمنطقة “بوتين – أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام، على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية، محاور التماس مع الفصائل في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة محاور التماس في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون أنباء عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تنفيذ طائرات حربية يرجح أنها روسية غارات على مواقع قرب الحدود الإدارية ما بين محافظتي إدلب وحماة، حيث سمع دوي انفجاراتها قرب محطة زيزون الحرارية، فيما أفادت مصادر محلية باستهداف موقع عسكري في منطقة خربة الناقوس بسهل الغاب، دون ورود تفاصيل عن حجم الخسائر حتى الآن.