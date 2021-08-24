بعد القصف والحصار في درعا.. المعارضة تنفذ خارطة الطريق الروسية وتجلي الدفعة الأولى من المعارضين إلى الشمال السوري

محافظة درعا: غادرت أحياء درعا البلد، قبل قليل، الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام، ويبلغ عددهم 10 أشخاص، وبذلك يكون تم تنفيذ الخطوة الأولى من تنفيذ خارطة الطريق الروسية، في حين أغلق معبر السرايا بعد خروج الشرطة الروسية و”الفيلق الثامن”، ومن المفترض افتتاحه بشكل كامل بعد ترحيل جميع المطلوبين والرافضين للتسوية والذي يقدر عددهم بالعشرات.

على صعيد آخر، أطلقت قوات النظام النار على المدنيين عند حاجز السرايا، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل قليل، تهجير عدد من المعارضين بينهم منشقين عن قوات النظام من مدينة درعا البلد باتجاه شمال سورية، وذلك بعد ساعات من دخول قوات الفيلق الثامن إلى أحياء درعا المحاصرة، حيث استقدمت القوات الروسية باصات خضراء لنقلهم.

وكانت قوات الفيلق الخامس المدعومة من روسيا قد أنشأت، قبل ساعات، نقطة عسكرية مؤقتة بالقرب من مقبرة البحار على المدخل الجنوبي لدرعا البلد، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشرطة العسكرية الروسية أوعزت لقوات الفيلق الخامس بتثبيت نقطة عسكرية في المنطقة، وذلك استكمالًا لتنفيذ خارطة الطريق الروسية، وتمهيدًا لافتتاح حاجز السرايا وفك الحصار عن درعا البلد، وإكمال التسويات للمطلوبين.

ويعد تهجير المطلوبين أولى بنود الاتفاق في المفاوضات برعاية الروس، بين اللجنة المركزية في حوران، واللجنة الأمنية التابعة للنظام، لليوم العاشر على التوالي.

كما دخل رتل عسكري تابع لـ”اللواء الثامن” إلى حي البحار ضمن أحياء درعا البلد المحاصرة من قبل قوات النظام.

ورصد المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، قصفًا قوات النظام للأحياء السكنية في درعا البلد، ومخيم درعا وطريق السد، كما سقطت قذائف هاون عند محيط الجامع العمري بدرعا البلد.

ويتواجد في درعا البلد نحو 40 ألف نسمة يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤنة، بالإضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت.

وتضيق سبل الحياة أمام المدنيين، فاسطوانة الغاز المنزلي تكلف العائلة نحو 120 ألف ليرة سورية أي ضعف مرتب موظف حكومي في القطاع العام، كذلك بقية أنواع المحروقات، والخبز والخضار أيضًا على الرغم من أن المحافظة منتجة لأصناف كثيرة منها، ويزداد الوضع تدهورًا في الحالة الإنسانية، وسط نقص بالخبز والمواد الغذائية، ومياه الشرب والأدوية والمحروقات وجميع مقومات الحياة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 21 آب، استقدام قوات النظام والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت إلى الملعب البلدي في درعا والكتيبة 285، وانتشر قسم منها في مناطق مختلفة من درعا، وتضم تلك التعزيزات راجمات صواريخ ومدفعية رشاشة مثبتة على سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى وصول مئات الجنود، خلال الأيام القليلة الفائتة، غالبيتهم من قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة التي يتزعمها العميد “غياث دلة”.

ويعتبر أهالي درعا واللجان المركزية في حوران، خارطة الطريق الروسية تشابه الشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، منذ بداية التصعيد في درعا، ولا تتضمن أي بند لصالح الأهالي، إضافة إلى وجود بنود مجحفة إلى درجة الإذلال لأهالي درعا تضمنتها الخارطة.

وفي 18 آب، خرجت مظاهرات في مدن وبلدات محافظة درعا، رفضًا لبنود خارطة الحل الروسية، حيث خرج العشرات في مدينة جاسم وبلدة حيط ومدينة طفس والمزيريب.

وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي تحاصر مدينة درعا البلد.