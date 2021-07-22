بعد المجزرة التي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة غالبيتهم أطفال.. الطيران الروسي يقصف جبل الزاوية جنوب إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقاتلة روسية استهدفت محيط بلدة البارة في جبل الزاوية بثلاثة غارات جوية، صباح اليوم الخميس، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن المنطقة المستهدفة تضم نقطة مراقبة تركية وإحدى الغارات جاءت على مقرب من النقطة، يأتي ذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بعد قصفها الصاروخي على إبلين في جبل الزاوية، متسببة باستشهاد 7 مدنيين من عائلة واحدة هم 4 أطفال ووالدتهم وعمهم وجدهم، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ومن ضمن الجرحى والد الأطفال.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي تنفذها قوات النظام والميليشيات التابعة لها ولروسيا في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استشهد 7 مدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، صباح اليوم، في قصف بري لقوات النظام على مناطق في قرية إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان المرصد السوري وثق استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء القصف الذي طال بلدة احسم في 18 الشهر الجاري، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 8 هم 4 نساء و 4 أطفال.