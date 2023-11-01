بعد المطالبة بفدية كبيرة.. خاطفون يعدمون شاب ويلقون جثته في مدينة منبج

محافظة حلب: عثر أهالي على جثة شاب في العقد الثالث مقتول، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، بعد مضي أيام على اختطافه من قبل أفراد عصابة مسلحة، حيث طالبوا ذويه بفدية مالية قيمتها 300 ألف دولار أمريكي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 66 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 72 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 25 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 16 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 10 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)