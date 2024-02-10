بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو.. المجموعات المدعومة من إيران تستهدف أكبر القواعد الأمريكية في سورية

محافظة ديرالزور: هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سورية، في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز قبل قليل، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 114 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 31 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—31 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة