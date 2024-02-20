بعد الهجوم على قاعدة أمريكية.. أكثر من 10 جرحى بانفجارات مجهولة في موقع أمني للميليشيات الإيرانية جنوب مدينة دير الزور

بعد الهجوم على قاعدة أمريكية.. أكثر من 10 جرحى بانفجارات مجهولة في موقع أمني للميليشيات الإيرانية جنوب مدينة دير الزور

استهدفت تفجيرات “مجهولة” موقعا أمنيا لميليشيا موالية لإيران من الجنسية غير السورية جنوب مدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بدير الزور، وسط معلومات عن وجود قتلى آخرين من جنسية غير سورية.

ووفقا للمعلومات فإن العناصر مكلفين بحماية السيارات العسكرية وتأمين الطريق البري الذي يصل مدينة دير الزور مع الميادين والبوكمال.

ودوت انفجارات في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، في 3 مواقع على الأقل تتمركز ضمنها الميليشيات الموالية لإيران في بادية دير الزور الجنوبية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

بالتوازي مع الاستهداف، هرعت 3 سيارات إسعاف انطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو مواقع التفجيرات.

وجاء ذلك، بعد ساعات من استهداف الميليشيات لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

واستأنفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا، بعد توقفها لنحو أسبوع.