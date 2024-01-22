بعد الهجوم على قاعدة أمريكية.. الأخيرة تستهدف مواقع المجموعات المدعومة من إيران ومراكز إطلاق الصواريخ في دير الزور

بعد الهجوم على قاعدة أمريكية.. الأخيرة تستهدف مواقع المجموعات المدعومة من إيران ومراكز إطلاق الصواريخ في دير الزور

دوت انفجارات في بلدة خشام بريف دير الزور، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي نفذته القوات الأمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية ومراكز إطلاق الصواريخ في محيط بلدة خشام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت المجموعات المدعومة من إيران قد جددت استهدافها للقاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، بدفعة ثانية من الصواريخ، حيث استهدفت منصة إطلاق صواريخ داخل المعمل، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وفي سياق ذلك، حلقت طائرات حربية في أجواء القاعدة وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق “قسد” والمجموعات المدعومة من إيران.

وكانت المجموعات المدعومة من إيران قد استهدفت قبل قليل برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، حيث سقط أكثر من 15 صاروخا في المنطقة المستهدفة، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 98 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.