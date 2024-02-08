بعد الهجوم على قاعدة حقل العمر النفطي.. استنفار كبير للقوات الأمريكية في معمل كونيكو للغاز تحسبا لهجوم المجموعات المدعومة من إيران

بعد الهجوم على قاعدة حقل العمر النفطي.. استنفار كبير للقوات الأمريكية في معمل كونيكو للغاز تحسبا لهجوم المجموعات المدعومة من إيران

رصدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارا كبيرا للقوات الأمريكية في القاعدة العسكرية بمعمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، تزامنا مع استهداف المجموعات المدعومة من إيران لقاعدة حقل العمر النفطي، حيث انتشرت القوات الأمريكية في كونيكو، تحسبا للهجمات.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن انفجارا دوى في القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت القرية الخضراء التي تحتوي على مساكن للجنود الأمريكيين في القاعدة بريف دير الزور.

ويعتبر هذا الهجوم الانتقامي الثالث للميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.