بعد الهجوم على مقر عسكري لميليشيات إيرانية.. قوات النظام تعتقل 10 أشخاص بينهم نساء بتهمة التعاون مع تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي حمص

محافظة حمص-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري انتشار عناصر من شعبة المخابرات العسكرية على مفارق وطرقات ريف حمص الشرقي، تزامنًا مع شن حملة مداهمات لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على منازل في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، حيث اعتقلت أكثر من 10 أشخاص من بينهم سيدتين بتهم مختلفة، منها التعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المدينة.

ويأتي ذلك، بعد استهداف مقر عسكري لميليشيات إيرانية قرب محطة وقود على المدخل الشمالي لمدينة القريتين، حيث استهدف مسلحون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المقر بالأسلحة الرشاشة، أمس 5 فبراير/شباط، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية بينهم ضابط، تم نقلهم من قبل عناصر “الفيلق الخامس” إلى مشفى مدينة القريتين.