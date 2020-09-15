بعد امتناع الروس.. القوات التركية تسير دورية منفردة على طريق اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن الريف الإدلبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع تركية في الأجواء، عقب ذلك قامت القوات التركية بتسيير دورية منفردة على اتستراد “M4″، حيث كان من المرتقب أن تخرج دورية مشتركة برفقة الروس، إلا أن الأخيرة لم تخرج، دون معلومات عن الأسباب.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 25 من الشهر الفائت، انتشار مكثف للجيش التركي على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وذلك في إطار التحضيرات الاعتيادية لدورية مشتركة مع الروس، حيث عقب ذلك خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة على اتستراد “M4″، انطلاقاً من قرية ترنبة شرقي إدلب، متجهاً إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي، إلا أن الدورية تعرضت مجدداً لاستهداف جديد، حيث جرى استهداف عربة روسية بفذيفة “RBG” عند محيط أورم الجوز غرب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.