بعد انتشار القوات الأمريكية في القاعدة الأكبر بسورية.. مسيرة انتحارية تهاجم حقل العمر النفطي بريف دير الزور

دوت انفجارات في محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن استهداف القاعدة بمسيرات انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، انتشارا للقوات الأمريكية وعناصر من “قسد” ضمن حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران مسير مجهول في سماء الحقل، كخطوة احترازية في حال جرى استهداف القاعدة من قبل الميلشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها، حيث تشهد قواعد قوات “التحالف الدولي” استهدافات منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بتاريخ 7 من تشرين الأول لعام 2023 في إطار عمليات “الانتقام لغزة”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 109 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 28 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة