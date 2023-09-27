بعد انتشار عبارات مناهضة للنظام.. الأمن السياسي والمخابرات العسكرية يعتقلون 3 شبان في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اعتقل عناصر دورية مشتركة للمخابرات العسكرية والأمن السياسي، 3 شبان في بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، بعد انتشار عبارات مناهضة للنظام على جدران حي الشامية في البلدة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد مراكز الأمن السياسي في العاصمة دمشق، دون معرفة مصيرهم.

كما هدد ضباط النظام أهالي البلدة الهامة في حال عاودت أبنائها على كتابة عبارات مناهضة للنظام.

ويخشى النظام السوري من موجة احتجاجات شعبية، وبدلاً من العمل على تحسين الأوضاع، لايزال النظام يتبع سياسة القبضة الأمنية عبر شن حملات أمنية بشكل يومي وتنفيذ اعتقالات تعسفية بحق شبان ورجال بتهم التخطيط للخروج بمظاهرات وآخرين منددين بالواقع المعيشي الكارثي.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 أيلول الجاري، 53 حالة اعتقال تعسفي نفذتها أجهزة النظام الأمنية منذ مطلع شهر أيلول الجاري، وذلك بذرائع التخطيط للخروج بمظاهرات، وأخرين منددين بالواقع المعيشي الكارثي ضمن مختلف المحافظات السورية.