بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل العشرات من أبناء ناحية معبطلي بريف عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا شنت حملة اعتقالات طالت الرجال والنساء من أبناء ناحية معبطلي بريف عفرين، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا في 18 ديسمبر/كانون الأول، في حين أفرجت عن عدد منهم بعد ساعات من الاعتقال والتحقيق، بينما لا يزال نحو 20 مواطن عفريني رهن الاحتجاز، وفي سياق ذلك، اعتقلت الفصائل الموالية لتركيا عدداً من أهالي قرية حمطاطو في ريف عفرين، دون معرفة الأسباب.

ويناشد أهالي عفرين بمعرفة مصير أبنائهم المحتجزين لدى الفصائل الموالية لتركيا، وسط استمرار الاعتقالات التعسفية بحقهم.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 18 ديسمبر/كانون الأول، انفجاراً نتيجة عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، في ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما أدى إلى إصابة عنصر في الجبهة الشامية مع مرافقه.