بعد انفجار عبوة ناسفة في المدينة.. تبادل إطلاق نار بين “السلطان مراد والشرطة العسكرية” في عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، تبادل إطلاق نار شهدته مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون”، بين فصيل فرقة السلطان مراد من طرف، والشرطة العسكرية من طرف آخر، دون معلومات عن أسباب وطبيعة الخلاف الذي تطور لإطلاق نار متبادل، سرعان ما انتهى، وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى انفجار حدث في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة في حي المحمودية قرب مسجد أسامة بن زيد وسط مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 27 آذار/مارس الجاري، إلى أن اشتباكات عنيفة تشهدها منطقة الباسوطة بريف عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، بين فصيل “فرقة الحمزة” من جانب، ومجموعة منشقة عن فرقة الحمزة حديثاً ومنضمة إلى “فيلق الشام”، حيث استقدم الطرفين الأسلحة الثقيلة، ما أدى لمقتل عنصر من فيلق الشام وسقوط أكثر من 10 جرحى في صفوف الطرفين، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لـ “لجنة رد الحقوق” لفض الاقتتال القائم.