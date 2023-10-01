بعد انقطاع كهرباء “الأمبيرات” لأيام.. إضراب عام للمحلات التجارية في مدينة عامودا رفضاً لقرار رفع سعر مادة المازوت

محافظة الحسكة: أغلق عشرات من أصحاب المحلات التجارية، محالهم في سوق مدينة عامودا بريف مدينة الحسكة، احتجاجاً على رفع سعر مادة المازوت للمولدة الكهربائية الخاصة بالسوق، حيث عمد أصحاب المولدات على قطع التيار الكهربائي “الأمبيرات” على المحلات التجارية منذ ثلاثة أيام بسبب ارتفاع أسعار المازوت.

وأشار المرصد السوري، في 26 من أيلول الفائت، استمرار المظاهرات التي شارك فيها نشطاء وأهالي بمختلف الفئات في مدينة القامشلي وذلك رفضا لقرار رفع سعر مادة المازوت، مطالبين بإلغاءه وسط دعوات لاستمرار التظاهر لحين التراجع عن القرار، وذلك بسبب فقدانها بشكل شبه تام في أغلب المحطات بمدن وبلدات محافظة الحسكة، بالرغم من تعهد مسؤولين في الإدارة الذاتية بتوفيرها بعد رفع تسعيرتها من 250 إلى 450 بالمئة.

كما خرج العشرات من أهالي مدينة القامشلي، في تظاهرة مطالبين بالعدول عن قرار رفع سعر المازوت، حاملين لافتات “قرارات خاطئة .. نتائج خاطئة” ” نطالب بإلغاء قرار رفع المازوت”، وسط معلومات من منظمي التظاهرات باستمرارها لحين تنفيذ مطالبهم بالتراجع عن القرار وتوفير المازوت في المحطات.