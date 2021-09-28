بعد انقطاع نحو 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق

بعد انقطاع نحو 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق

أعلنت شركة الطيران “الملكية الأردنية” عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان رسمي بثته قناة المملكة الأردنية.

وتم تعليق الرحلات بين عمّان ودمشق، بعد اندلاع الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.

وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، بوفد من حكومة النظام السوري، ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء الأردنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا، في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأشار الخصاونة إلى “ضرورة أن تترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا”.

وبحث رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء مع الوفد السوري إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكدا أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين يوم أمس الاثنين، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مؤكدين أن “هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين”، وفقا لبترا

المصدر: الحرة